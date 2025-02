Herzog | cuore in frantumichiedo perdono

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.20 "Questo è un momento di angoscia e dolore. Ildi un intero popolo è in frantumi. A nome dello stato di Israele chino la testa e chiedono. Mi dispiace di non aver adempiuto al nostro dovere, di non avervi protetto in quel giorno maledetto.Mi dispiace di non avervi riportato a casa sani,salvi" Sono le parole commosse del presidente israelianodopo l'esibizione da parte di Hamas delle bare con i quattro ostaggi morti, la famiglia Bibas con la mamma e i suoi due figlioletti e un 86enne, tutti rapiti il 7 ottobre.