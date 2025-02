Inter-news.it - Hernanes spiega: «Inter ha la ‘sindrome del bel ragazzo’. Avrebbero veramente tutto!»

ha analizzato l’di Simone Inzaghi ponendo l’accento sulle importanti qualità della sua ex squadra. Poi un commento ironico sul motivo per cui non stia incidendo come potrebbe.IL COMMENTO –ha parlato sul suo account TikTok dell’di Simone Inzaghi, sottolineandone difetti e virtù. Secondo il brasiliano, i due aspetti sono strettamenteconnessi, dato che è il “piacersi troppo” il problema che sta caratterizzando la stagione dei nerazzurri: «L’soffre delladel bel ragazzo, del modello figo’. Ha una bella faccia, un bel fisico, è intelligente e grazioso, ha le risorse economiche e una bella macchina. Da ciò deriva il suo pensiero secondo cui tutte le ragazze dovrebbero cadere ai suoi piedi. Ma non è così: a volte si può trovare una ragazza che vuole qualcosa in più».