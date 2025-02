Gamerbrain.net - Hello Kitty Island Adventure: Guida alle Monete di Cioccolato

Ledisono un ingrediente essenziale in, utilizzato in diverse ricette a base die come regalo per alcuni abitanti dell’isola. Tuttavia, trovarle non è sempre semplice. Questati aiuterà a localizzarle e a raccoglierle nel modo più efficiente possibile.Forse potrebbe interessarti anche laper sbloccare Merry MeadowDove Trovare lediLedisi trovano esclusivamente nei pressi della Nave Affondata, situata nella sezione settentrionale della Rainbow Reef. Questa nave è ben visibile sulla mappa, posizionata tra Mount Hothead e Gemstone Mountain.Nella zona circolare attorno alla Nave Affondata, puoi raccogliere fino a 15dial giorno. Dopo averle raccolte tutte, dovrai aspettare fino al giorno successivo per trovarne di nuove, a meno che tu non utilizzi il Bouquet dell’Isola, che permette di far ricomparire immediatamente tutti i materiali dell’area.