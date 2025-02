Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I gialloblu’ devono riprendersi per puntare alla salvezza, mentre I viola vogliono rientrare in corsa per la Champions League.vssi giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri sono reduci da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Milan che hanno aggravato la loro posizione in classifica, dove occupano il sedicesimo posto con 23 punti, e appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Zanetti per costruire la salvezza dovrà migliorare anche il rendimento interno che la penalizza con 5 sconfitte e un pari.Momento non certo esaltante neanche per i viola reduci da due sconfitte contro Inter e Como, che li hanno allontanati dal quarto posto distante ora 4 punti.