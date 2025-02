Ilgiorno.it - Hashish e coltelli al bar. Locale chiuso per 15 giorni

Su disposizione del questore di Milano Bruno Megale, è stata notificata la sospensione della licenza, per 15, al titolare di undi Cinisello Balsamo, il bar "Derby" di viale Molise, dove alcuni avventori, in più di un’occasione, sono stati trovati in possesso di stupefacenti e armi da taglio. In particolare, lo scorso agosto, in seguito a numerose segnalazioni relative a giovani che bivaccano nei pressi del bar, gli agenti del commissariato di Cinisello hanno effettuato un controllo e bloccato un cliente che aveva tentato di disfarsi di una dose die ne aveva occultate altre tre all’interno del. Non solo. In seguito alla perquisizione personale, lo stesso cliente era stato trovato in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote e di un cutter con lama sporca di residui di sostanza stupefacente.