Harry Potter e MinaLima il nuovo libro uscirà? Non nel modo che pensate

Lo scorso Agosto 2024 è arrivata la triste notizia che i volumi direalizzati danon sarebbero più continuati, interrompendosi con il terzo ovvero Il prigioniero di Azkaban. Ovviamente tutti i fan di questa splendida rivisitazione in chiave pop up non sono stati contenti di questa decisione, ma la casa editrice britannica aveva tolto il progetto allo studio di Miraphora Mina ed Eduardo Lima, perciò c’era veramente pochissimo che si potesse fare. Ecco, però, che arriva una bella notizia. Il quarto volume, Il calice di fuoco,in versione pop up, ma non realizzato dai due famosi designer.Il motivo dell’interruzione della collaborazione trae la casa editrice dinon è mai stata dichiarata, ma qualcosa si è smosso. Unteam ha firmato il quarto volume, permettendo ai lettori e ai collezionisti di completare la serie.