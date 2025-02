Tpi.it - Harry Potter e il principe mezzosangue: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

e il: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondae ildel 2009 diretto da David Yates, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di J. K. Rowling, sesto capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn gruppo di mangiamorte provoca disagi e magie oscure anche nel mondo dei babbani, in cui Voldemort si sta estendendo, distruggendo il Millennium Bridge e procurando molti danni. Il gruppo di mangiamorte arriva poi a Diagon Alley, dove i malvagi rapiscono il fabbricante di bacchette Olivander, per poi volatilizzarsi.viene raggiunto da Albus Silente a Londra: i due si smaterializzano e giungono nel villaggio britannico di Budleigh Bubberton.