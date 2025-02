Movieplayer.it - Harry Potter e il Principe Mezzosangue: l'errore storico nel film che non tutti hanno notato

Leggi su Movieplayer.it

Stasera su Italia 1 torna in onda la saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling. La saga diè pronta a tornare questa sera, giovedì 20 febbraio, con il sestodel franchise cinematografico che ha adattato i libri di J.K. Rowling.e ilandrà in onda questa sera alle ore 21.20 su Italia 1. Diretto da David Yates, ilanticipa il doppio finale de I Doni della Morte. L'in IlIl lungometraggio è tra i più criticati dai fan dei libri di Rowling, soprattutto per la difficoltà di condensare uno dei capitoli più ricchi di contenuto della saga in unche presenta .