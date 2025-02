Ilfattoquotidiano.it - “Hanno licenziato il mio team stellare nonostante il grande successo. È tutto così strano”: lo sconcerto dell’ex direttore della squadra di Marvel Rivals

C’è stato un terremoto nel settore dei videogiochi.i record che sta registrando il videogame– con picchi di 644.000 utenti collegati in contemporanea al gioco -, il(americano) che lo ha sviluppato sarebbe statosenza preavviso. A nulla parrebbero serviti gli ottimi risultati che, anche a distanza di mesi dall’uscita,sta ottenendo. L’allontanamento è stato confermato da Thaddeus Sasser,frazione americana responsabile del progetto, sul proprio profilo LinkedIn: “Questo è un settore– ha scritto Sasser -. “Il mioe talentuoso ha appena contribuito alla realizzazione di un nuovo franchise di incredibile, per NetEase Games. ed è stato appena”, ha commentato amaramente l’oramai ex