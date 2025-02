Universalmovies.it - Hancock 2 | Will Smith aggiorna sullo stato del film

nei giorni scorsi è tornato a parlare del sequel di, ildi supereroi datato oramai 2008.L’attore è intervenuto durante una diretta streaming di xQc su Twitch (via Deadline), e si è ritrovato a rispondere ad alcune domande da parte dei fan, una di queste proprio sul tanto agognato2. In particolare,ha rivelato che in effetti ilè in fase di produzione attiva da tempo, e che ci sono idee interessanti che al momento sono in fase di sviluppo.“C’è un’idea davvero fantastica per2“, ha dettodurante lo streaming. “Non ne abbiamo ancora parlato“. Inoltre ha poi aggiunto che l’attrice Zendaya è stata contattata per un ruolo nel. “Vi darò un piccolo pezzo. Zendaya è stata contattata per un ruolo in2“.è un di super heroes movie del 2008 diretto da Peter Berg, incentrato sul personaggio interpretato da, un supereroe che ha perso la memoria del suo passato e che passa le sue giornate a bere e dormire, senza ovviamente sfruttare i propri poteri nel modo giusto.