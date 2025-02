Panorama.it - "Hamilton non sarà un problema per la Ferrari"

Impossibile nascondersi, il 2025l'anno delle grandi speranze per la. Maranello parte per vincere, ritornello suonato troppe volte senza esito nel recente passato; lo fa con Lewisaffiancato a Charles Leclerc alla guida di una SF-25 che ha colpito nelle prime apparizioni. Obiezione: film già visto quello delle speranze invernali sciolte come neve al sole in primavera. Questa volta, però, è diverso perché il livello della sfida portata dallaal resto del Circus è troppo elevato per prevedere la parola fallimento.La certezza è cheun Mondiale diverso rispetto al passato: aperto e contendibile, non giardino di casa della Red Bull e di Max Verstappen. Come andrà a finire? Matteo Bobbi, volto e voce della squadra motori di Sky Sport, prova a fare le carte al campionato che scatterà il prossimo 16 marzo da Melbourne per poi vivere di 24 appuntamenti ad alta tensione.