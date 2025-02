Sport.quotidiano.net - Hamilton, il discorso del re rosso. "Non sogno l’ottavo mondiale, voglio il primo con la Ferrari»

"Guardate che io non ho l’ossessione deltitolo. Iovincere il miocon la. Mi sono spiegato?" Perfetto. A suo modo, Lewisè un genio della comunicazione. Ieri, completato il lavoro con la SF25 sotto gli occhi del presidente John Elkann, il Baronetto ha concesso la sua prima vera intervista dasta. Qui lo dico e lo confermo: non ha sbagliato una parola! Lewis, dacci un titolo per questa giornata in pista a Fiorano. "In italiano?". Sì. "Emozionante. E molto buona". Hai avvertito il calore della folla? "Certo. Sapete, avevo sempre sentito parlare della passione Rossa. Me la raccontavano. Ma ammetto che viverla da protagonista e non come avversario, beh, fa un effetto incredibile". Come ti sei trovato nell’abitacolo? "Ho tante cose da imparare.