Dayitalianews.com - Hamas oggi consegna i corpi di quattro ostaggi: mamma famiglia Bibas con i suoi due bambini piccoli e il cadavere di un altro rapito

Leggi su Dayitalianews.com

ha dichiarato che restituirà idelladellacon idue, Ariel e Kfir, insieme aldi un. Sabato attesa la liberazione di altri sei rapitiSi attende per, giovedì 20 febbraio, la restituzione a Israele deidi, trattenuti nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre 2023.consegnerà alla Croce Rossa questa mattina alle nove (le otto in Italia) i, fra cui Shirie idue figli, Ariel e Kfir. Il quarto corpo è quello di Oded Lifshitz. Laavverrà nel sud della Striscia di Gaza, hanno reso noto le forze israeliane anticipando che potrebbero esserci ritardi. Ladovrebbe avvenire a Khan Yunis.La dichiarazione di Netanyahu“Sarà una giornata molto difficile, scioccante, di dolore” ha commentato ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video, diffusa su X.