Liberoquotidiano.it - Hamas, l'orrore sulle bare della famiglia Bibas: cosa mettono sul palco a Khan Younis. Israele costretto a censurare | Video

I militanti dihanno esposto quattronere su uncircondato da striscioni militanti in vistaconsegna dei resti degli ostaggi alla Croce Rossa. Si tratta dell'ultima, macabra messinscena mediatica, questa volta ancora più rivoltante: i miliziani palestinesi, infatti, non sfruttano più solo gli ostaggi in vita, esponendoli come un oggetto di trionfo alla popolazione festante di Gaza eStriscia, ma sfregiano i corpi di 4 morti, fra cui una mamma, Shiri, e i suoi due figlioletti, Ariel e Kfir (il quarto corpo è quello di Oded Lifshitz), presentandoli non come vittimefollia degli attentati del 7 ottobre 2023 ma come il fruttorabbia israeliana. Non a caso, sulsvettano due bombe, la gigantografia del presidente israeliano Bibi Netanyhau presentato come un "criminale di guerra nazista".