Hamas ha restituito i corpi di quattro ostaggi: sul palco le bare e Netanyahu versione vampiro

ha consegnato alla Croce Rossa idiisraeliani: i fratellini Ariel e Kfir Bibas, la madre Shiri e l’anziano Oded Lipshitz. Prima l’ormai abituale cerimonia con ilallestito dal gruppo palestinese a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove stavolta sono state messe in mostra in modo macabro le, di colore nero e con delle targhette identificative. Dietro un enorme manifesto con il primo ministro israeliano Benjaminraffigurato sopra di loro come unassetato di sangue. E la scritta (in arabo, ebraico e inglese): «Il criminale di guerrae il suo esercito nazista li hanno assassinati con i missili dei loro caccia sionisti». Sullo sfondo anche immagini dicoperte da bandiere israeliane. E un’altra scritta: «Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle».