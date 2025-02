Secoloditalia.it - Hacker filorussi di nuovo in azione contro l’Italia. Ma a finire “oscurati” sono loro

Quarto giorno di attacchi ai siti italiani da parte deglidi NoName057. Secondo quanto emerso, diversi soggetti nazionali dei settori giustizia, finanziario e trasportifiniti nel mirino. Non vi sarebbero comunque particolari disservizi: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è entrata intempestivamente intercettando il traffico anomalo e, dopo aver verificato se si trattasse di un attacco e stabilito il possibile impatto, ha avvisato le realtà bersaglio e offerto supporto e consigli di mitig.Quarto giorno di attacchi da parte degli: i siti presi di miraGli attacchi, di tipo Ddos (Distributed denial of service), erano partiti lunedì, coinvolgendo siti italiani di aeroporti e di trasporto pubblico, come forma di “rappresaglia” per le parole di Mattarella sulla Russia, al centro di un duro quanto ingiustificato atto d’accusa da parte di Mosca.