Hacker filorussi attaccano siti-web italiani per il quarto giorno consecutivo: colpiti i settori giustizia, finanziario e trasporti

Non si ferma la campagna di attacchirivendicati da un gruppo filo-russo ai danni dell’Italia per ritorsione contro le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo scorso 5 febbraio, ricevendo una laurea honoris causa a Marsiglia, aveva paragonato l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca alla guerra di aggressione del Terzo Reich, dichiarazioni che non sono piaciute al Cremlino.Così anche oggi, per il, i pirati informatici del gruppo NoName057(16) hanno preso di mira una serie di-web dei. In totale, a partire da lunedì 17 febbraio, glifilo-russi hanno preso di mira decine di domini registrati da ministeri, corpi militari e aziende finanziarie e industriali, tra cui banche, imprese del trasporto pubblico e del settore difesa e degli armamenti.