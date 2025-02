Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible, Giovedi 20 Febbraio 2025

Giovedì 20sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", il primo capitolo della leggendaria saga action con Tom Cruise, diretto da Brian De Palma. L’agente segreto Ethan Hunt si ritrova accusato ingiustamente di tradimento e, braccato dalla sua stessa organizzazione, dovrà usare tutta la sua astuzia e le sue incredibili abilità per scoprire chi lo ha incastrato. Tra inseguimenti mozzafiato, intrighi e sequenze d’azione spettacolari, il film ha dato il via a una delle saghe più iconiche della storia del. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "American Beauty", il capolavoro di Sam Mendes che ha segnato gli anni ‘90, vincendo 5 Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore per Kevin Spacey.