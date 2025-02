Quotidiano.net - Guida alla Carta Acquisti Come e chi può richiederla

La, introdotta per la prima volta nel 2008 e, una seconda, durante il Governo Monti nel 2012, è una normaledi pagamento elettronica, perfettamente identica a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese: tale sussidio, di cui lo scorso anno hanno usufruito circa 360mila beneficiari (152mila anziani e 207mila bambini) e ben 6 milioni dsua nascita,precisato dal MEF, è stato rinnovato anche per il 2025. C'è, però, una principale differenza con le altre tessere prepagate di cui siamo tutti a conoscenza: con la "social card", infatti, nel limite delle risorse disponibili sulla stessa, le spese vengono direttamente addebitate allo Stato, che provvederà a saldarle, anziché al titolare. Lavale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.