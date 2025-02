Gué Pequeno | unica data extraeuropea al The Desert Arena di Sharm El Sheikh

Leggi su Funweek.it

Non solo Europa: Guési prepara ad invadereElcon un live esclusivo presso Theil prossimo 24 aprile 2025. È l’del suo Worldwide Tour e promette un’esperienzanel cuore delo del Sinai.Per la prima volta, un concerto si terrà nella suggestiva location del The, situata vicino al celebre Domina Coral Bay, uno dei resort più esclusivi e iconici diEl. Con le sue strutture di lusso, spiagge mozzafiato e un’ospitalità senza eguali, il Domina Coral Bay rappresenta la perfetta cornice per un’esperienzatra relax e divertimento.Gué, con la sua musica e la sua energia, sarà infatti Special Guest di un grande evento prodotto da The Beach Luxury Club, brand italiano e realtà internazionale per l’entertainment live.