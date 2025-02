Guasti alla rete telefonica risarcimento da 750 al giorno per gli utenti | come averli

Quifinanza.it - Guasti alla rete telefonica, risarcimento da 7,50 al giorno per gli utenti: come averli

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha stabilito che glihanno diritto a un indennizzo di 7,50 euro alper le interruzioni del servizio telefonico e Internet in caso di problemi legatilineaconnessione, anche nel caso in cui la responsabilità non sia direttamente dell’operatore, ma del gestore della.Chi ha diritto all’indennizzoL’indennizzo per disservizie Internet è un diritto riconosciuto agliche subiscono un’interruzione del servizio di base (voce o Internet) oltre il termine massimo di ripristino stabilito dall’operatore.Per garantire continuità e la tutelare dei consumatori da eventuali disagi prolungati, è previsto unse sono soddisfatte alcune condizioni fondamentali, ovvero:l’interruzione deve riguardare i servizi essenziali (telefonia e connessione Internet), senza limitazioni su specifici operatori o tecnologie (Adsl, fibra ottica,mobile, ecc.