Guastalla, investito da auto mentre attraversa la strada

(Reggio Emilia), 20 febbraio 2025 - Un pensionato di 76 anni è rimasto gravemente ferito in un incidentele accaduto nel pomeriggio in via Cisa Ligure, appena fuori il centro storico di. Per cause al vaglio della polizia locale, il pensionato stavando laall’altezza delle strisce pedonali, in rientro verso casa dopo aver fatto spese. Ma è stato travolto da una vettura in transito, condotta da un 65enne residente in zona. Sul posto sono arrivati in fretta ambulanza,infermieristica emedica per prestare i primi importanti soccorsi sanitari. Poco dopo il pensionato è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso del vicino ospedale, dove nel frattempo era atterrato l’elisoccorso giunto da Parma. Il ferito è stato poi preso in cura dal personale del velivolo del 118 e portato in volo all’ospedale Maggiore di Parma.