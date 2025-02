Quifinanza.it - Guardia costiera con navi a emissioni zero, in arrivo i sistemi a batteria

Per la prima volta, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto –ha autorizzato l’impiego di batterie al posto dei generatori diesel su una nave italiana. Il Comando è infatti l’amministrazione competente per la sicurezza dellagazione.L’iniziativa si inserisce in un percorso di transizione verso il trasporto marittimo sostenibile, garantendo che lemantengano gli stessi standard di sicurezza di quelle a energia convenzionale.per laNon esistendo normative internazionali o comunitarie specifiche per l’uso delle batterie nel settore marittimo, laha adottato un approccio basato sulla valutazione del rischio, seguendo le linee guida dell’Emsa (European Maritime Safety Agency). Le linee guida Emsa vengono elaborate in collaborazione con gli Stati membri più virtuosi in materia, e l’Italia figura nell’elenco “dei buoni”.