Ilfattoquotidiano.it - “Guardarmi allo specchio dopo la mastectomia è stato uno choc. L’operazione è durata 10 ore, ho avuto un’emorragia sotto i ferri”: il racconto di Olivia Munn

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ero molto inconsapevole di cosa fosse una doppia. . Mi sono spogliata e mi sono guardata. Ricordo ancora quella sensazione diquando ho visto gli impianti. Ho realizzato cosa avessi appena affrontato e l’aspetto che avevo. . Non ho mai pianto così tanto”. È untoccante e senza filtri, quello di, ospite del podcast “Reclaiming” di Monica Lewinsky. L’attrice, a quasi un anno dall’intervento per un cancro al seno, ha ripercorso le tappe della sua battaglia contro la malattia, rivelando anche un retroscena inedito sulla sua carriera.Laha spiegato di aver pianto solo due volte nei dieci mesi in cui la notizia della malattia non era ancora pubblica:”Ho pianto poco prima di operarmi, non pensavo a come sarebbeil mio seno, ero preoccupata per mio figlio“.