Iltempo.it - Guai in vista per Meghan? "Ci ha copiato": chi la mette nel mirino

Leggi su Iltempo.it

inperMarkle? L'immagine di "As Ever", il nuovo marchio di prodotti lifestyle da lei lanciato, è quasi identica allo stemma di Porreres, un piccolo comune spagnolo che conta cinquemila abitanti e che si trova sull'isola di Maiorca. La prima cittadina ha chiesto alla moglie del principe Harry di ritirarlo, accusandola di plagio. Il logo scelto da, che raffigura una palma affiancata da due uccelli, ricorda appunto quello di Porreres, che ha quasi sette secoli di storia. A cambiare, come è stato fatto notare, sono solamente i colori e qualche dettaglio. La sindaca del comune spagnolo, Xisca Mora, ha escluso azioni legali perché il Comune non può perrsi di pagarle, ma ha detto ai media iberici di voler entrare in contatto con Markle per spiegarle la situazione e farle cambiare l'immagine del suo marchio.