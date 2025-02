Game-experience.it - GTA 5 su PC, il nuovo aggiornamento aggiunge le migliorie della versione PS5 ed Xbox Series X|S

A partire dal 4 marzo, GTA 5 su PC riceverà ungratuito che porterà tutte legrafiche e tecniche già disponibili sulle versioni PS5 eXS. I giocatori potranno godere di ray tracing avanzato, caricamenti più veloci grazie a SSD e DirectStorage, e supporto per tecnologie di upscaling come DLSS 3 e FSR3. Inoltre, sarà introdotto il supporto al controller DualSense, con grilletti adattivi e back aptico per un’esperienza ancora più immersiva.L’introduce anche Hao’s Special Works (HSW), l’autofficina che permette di migliorare le prestazioni dei veicoli con upgrade esclusivi. Tra i nuovi modelli disponibili troviamo Coil Cyclone II, Imponte Arbiter GT, Karin S95, Pegassi Weaponized Ignus e Pfister Astron Custom. Oltre a questi, Hao potenzierà anche auto già esistenti, rendendole più performanti per le nuove gare HSW.