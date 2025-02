Gruppo Res accordo con Shell per la vendita dell’olio di pirolisi

Leggi su Ildenaro.it

Res Spa, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato un contratto pluriennale conChemicals Europe B.V., per lae l’acquistodiche sarà prodotto nell’innovativo polo industriale di trattamento e trasformazione delle materie plastiche di Pettoranello del Molise (Isernia), uno dei più avanzati in Europa.L’a lungo termine, che avrà inizio nel giugno 2026, prevede l’impegno diChemicals Europe B.V. ad acquistare l’intera produzione dell’impianto di Pettoranello. L’prevede anche l’opzione perdi acquistare ulteriori volumi di olio diprodotti da un secondo impianto che ilRES potrebbe costruire in futuro.