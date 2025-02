Ilfattoquotidiano.it - Gruppo Oniverse supera i 3.5 miliardi di euro di fatturato nel 2024: i risultati del colosso della moda italiana in controtendenza rispetto alla crisi

Nelildelcresce a doppia cifra ei 3.5dicon un aumento del +13.5% a cambi correnti (+15.4% a cambi costanti)ai 3.1dial 31 dicembre 2023. La quota diprodotto all’estero raggiunge i 2.2di. Gli investimenti totali, portati avanti anche dal presidente e fondatoreSandro Veronesi, sono stati più di 280 milioni di, ripartiti in tutti gli ambiti di attività del. Al 31.12.operavano con i marchi delun totale di 5.732 punti vendita, di cui 3.798 all’estero e 1.934 in Italia; nel corso dell’esercizio il saldo delle aperture evidenzia un incremento di 88 nuovi punti vendita.Con riferimento al settore principalee del lusso ove opera ilcon i marchi Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Antonio Marras, prosegue lo sviluppo di punti vendita sia all’estero che in Italia.