Ilgiorno.it - Grave incidente vicino al casello di Melegnano. Un’auto e un camion di scontrano, due donne in codice rosso in ospedale

(Milano), 20 febbraio 2025 –questo pomeriggio, poco dopo le 15,aldi entrata in A1 a. All'altezza di una rotonda, si è verificato lo scontro tra un'auto con quattro persone a bordo e un. Feriti gli occupanti della vettura, con la conducente, una 55enne che ha riportato traumi all'addome, al bacino e a un arto superiore ed è stata trasportata inall'San Raffaele di Milano. Una donna di 78 anni ha riportato un trauma cranico e alla schiena ed è stata trasportata in elisoccorso inall'di Cremona.giallo per un'altra passeggera 72enne, trasportata al Policlinico di Milano con traumi al torace e alla schiena. Traumi al torace e ad un arto superiore per una donna di 28 anni, trasportata all'di Rozzano ingiallo.