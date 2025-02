Tvzap.it - “Grande Fratello”, Zeudi a rischio squalifica dopo gli eventi su Helena

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,glisu– Ancora grane per la produzione delPrestes è finita al centro di vicende dai tratti preoccupanti e la notizia ha messo in allarme anche i suoi familiari. La sorella della modella brasiliana, Mariana, si è detta pronta ad intervenire per difenderla e ha annunciato l’intenzione di agire legalmente di fronte a fatti molto gravi che la riguardano. (le foto)Leggi anche: “”, Stefania a ruota libera su Chiara e Lorenzo: cosa ha rivelatoLeggi anche: Alfonso scopre tutta la verità su Chiaral’uscita dal “”: uno choc tremendo“”,glisuSi tratta di dinamiche interne al reality show di Canale 5 che però stanno avendo delle ripercussioni sull’esterno.