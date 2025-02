Isaechia.it - Grande Fratello, tensione tra Helena e Javier che vanno a dormire separati (e c’entra Lorenzo!)

Leggi su Isaechia.it

all’interno della Casa deltraPrestes eMartinez.Il tutto è iniziato la scorsa puntata quando,Spolverato durante la diretta ha ammesso che, secondo lui,è ancora interessata a lui perché lo guarda in continuazione. Inizialmentenon è sembrato dar peso a questa indiscrezione, salvo però iniziare a notare alcuni atteggiamenti di. E proprio ieri, una semplice battuta fatta dalla brasiliana al modello milanese, l’ha fatto dubitare.Ecco cosa ha dettoadin giardino:Che senso ha stare lì tre ore, facendo un polverone per nulla? Questo è quello che pensa. A me non vedrai mai fare una battuta a Shaila, soprattutto ora che sto con te, né a Chiara e né a Zeudi. A me non importa, sono persone che non mi interessano.