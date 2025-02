Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentatreesima puntata

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che vede la presenza in studio anche di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.La finale del reality si fa sempre più vicina e questa sera una nuova eliminazione scuoterà la Casa del. Per i concorrenti però, arriveranno anche dolci sorprese: Federico Chimirri riabbraccerà il figlio Romeo, mentre Helena Prestes riceveva un toccante messaggio dalla sorella Mariana.Ecco tutte letratte dal comunicato ufficiale in merito a ciò che accadrà questa sera:Questa sera 10 concorrenti rischiano l’eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania?Continuano le sorprese per gli inquilini: Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale.