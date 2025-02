361magazine.com - Grande Fratello, Javier su Helena: “voglio viverla anche fuori”

ci ripensa dopo il litigio e si dichiara alla sua fidanzata, complice la chiacchierata sfogo con Maxim e Amanda– La scorsa nottehanno litigato e hanno scelto di non dormire insieme, ma questa mattina, sul tardi, i due si sono riappacificati. A fare il primo passo verso la modella è stato il pallavolista, dopo aver parlato con Maxim prima e Amanda poi, si è reso conto di aver esagerato e di volersi viveredal reality.sostiene infatti chedia troppe attenzioni al suo ex flirt Lorenzo Spolverato. Ma Amanda gli ha fatto capire che non c’è nessun interesse da parte della modella nei confronti del fidanzato di Shaila Gatta.Leggi–>, Dayane Mello e la replica di fuoco a Lorenzo e Maria Teresa RutaIn giardinoe Maxim si sono confrontati su quanto è successo alla coppia eha ammesso: “Io la vedo nella vitacon me, la vedo che conosce il mio gruppo di amici, la mia famiglia, che facciamo un sacco di cose insieme”.