Thesocialpost.it - Grande Fratello, Giglio si infuria durante la notte: “Oh, fate schifo”

Leggi su Thesocialpost.it

Nella casa delgli scherzi tra coinquilini sono all’ordine del giorno, ma quello orchestrato da Amanda Lecciso e Federico Chimirri ha attirato l’attenzione di tutti. I due hanno inscenato un finto flirt per testare le reazioni degli altri concorrenti, creando scompiglio tra i coinquilini.Leggi anche:, outing in diretta: la gaffe di Zeudi Di PalmaIl piano e la complicità di Stefania OrlandoL’idea è nata con la complicità di Stefania Orlando, che ha aiutato Amanda e Federico a costruire un’illusione credibile. I due hanno iniziato a mostrarsi più affettuosi, scambiandosi sguardi complici e trascorrendo più tempo insieme. Questo atteggiamento ha subito destato sospetti e curiosità tra gli altri inquilini.Le reazioni nella casaTra i primi a notare la presunta relazione c’è stata Jessica Morlacchi, che ha espresso dubbi sulla sincerità di Amanda, ipotizzando che potesse trattarsi di una strategia per attirare l’attenzione.