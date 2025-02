Isaechia.it - Grande Fratello, Dayane Mello su tutte le furie a causa di Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta

Leggi su Isaechia.it

Tra i personaggi più discussi e controversi dell’attuale edizione delc’è sicuramente Helena Prestes, i cui comportamenti tengono banco sia all’esterno che all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini.Nelle ultime ore, infatti, all’interno della Casa,si sono ritrovati a parlare dei comportamenti della loro coinquilina, che hanno giudicati spesso come artefatti e poco sinceri.In particolare,ha affermato che secondo lui il rapporto con Zeudi di Palma e la storia con Javier Martinez non sono altro che due tattiche per arrivare più facilmente in finale e in questo discorso ha citato anche un’ex gieffina molto amata, ovvero:Lei agisce di astuzia, poi anche Javier lo sa e se lo fa andare bene. Sono tattiche e copioni.