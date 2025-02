Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni del 20 febbraio: la crisi tra Maria Vittoria e Tommaso

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, stasera 20su Canale 5., televoto del 20Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera 10 concorrenti rischiano l’eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio,Teresa,, Maxime, Shaila e Stefania? Continuano le sorprese per gli inquilini: Helena riceverà una commovente video-lettera dalla sorellana, mentre Federico potrà riabbracciare il figlio Romeo, al quale è unito da un legame speciale.Trasembra non essere passata la, riusciranno a chiarirsi e trovare un punto d’incontro? Le scorie dell’eliminazione di Alfonso persistono in Casa.