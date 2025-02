Ilrestodelcarlino.it - Gran Galà di Carnevale a Fano: svelati i primi ospiti

, 20 febbraio 2025 - In città l’attesa è ormai alle stelle. La corsa al biglietto per ildi, non è ancora ufficialmente iniziata (i canali si apriranno sabato al botteghino del teatro) ma in base alle prenotazioni informali già registrate i posti rimasti disponibili si conterebbero ormai sulle dita di una mano. Il pubblico fanese non vede l’ora che arrivi il 1° marzo per rivivere ilde veglione dial teatro della Fortuna, un evento che mancava da troppo tempo e che si prepara a un ritorno inde stile. Finalmentegliche renderanno questa serata ancora più speciale. A guidare il pubblico nella cena-spettacolo sarà Dalila Voice, affiancata da Miss Marche Vittoria Latini e dalla modella Federica Giovagnoli. Ma il nome più atteso è quello di Antonio Mezzancella, ospite fisso a La Volta Buona con Caterina Balivo, imitatore e cantante dalla straordinaria versatilità, vincitore di Tale e Quale Show e protagonista di Il Cantante Mascherato.