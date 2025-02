Quotidiano.net - Google versa al Fisco 326 milioni. Chiuso il contenzioso tributario

chiude uncon ilitalianondo 326di euro all’Agenzia delle Entrate e la Procura di Milano, che indagava per evasione fiscale sullaIreland Limited, chiede l’archiviazione del procedimento. In parole semplici la società irlandese del colosso di Mountain View e l’Agenzia delle Entrate italiane hanno trovato un accordo:ha ribadito la regolarità della sua condotta, ma ha acconsentito al pagamento di tasse tecnicamente non evase, ma eluse. Il, dal canto suo, ha ’scontato’ la richiesta passando da un miliardo di euro a 365e ha ammesso che sì, in effetti più che una violazione del dirittoc’è stato un abuso dello stesso, sulla base di quanto scritto dai pm di Milano Giovanna Cavalleri, Giovanni Polizzi e Cristiana Roveda nella richiesta di archiviazione: il caso presentava una "incertezza interpretativa tale da rendere impossibile formulare una ragionevole prognosi di condanna con riferimento alle ipotesi di reato".