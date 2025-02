Ilfogliettone.it - Google paga 326 milioni per pendenze fiscali, Procura chiede archiviare

Ladi Milano fa sapere in una nota di aver formulato al Gip istanza di archiviazione del procedimento penale nei confronti della società di diritto irlandeseIreland Limited all`esito delle indagini delegate ai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e al termine della procedura di accertamento con adesione conclusa dalla Società con l`Agenzia delle Entrate per gli anni dal 2015 al 2019.Dagli approfondimenti investigativi complessivamente svolti è emerso che l`impresa estera, relativamente alle attività condotte sul territorio nazionale, aveva omesso la dichiarazione e il versamento delle imposte sui redditi prodotti in Italia per il tramite di una ipotizzata stabile organizzazione occulta di tipo materiale costituita dai server e dall`infrastruttura tecnologica essenziale per il funzionamento dell`omonima piattaforma per l`offerta di servizi digitali.