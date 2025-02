Golf Magical Kenya Open 2025 | Parry ed Hebert in testa dopo il primo giro Paratore decimo

Leggi su Sportface.it

L’inglese Johne il francese Benjamincondividono la vetta della classificaildel, torneo del DP World Tour, undicesimo evento stagionale e sesto del ciclo di otto denominati “International Swing”. La coppia dihanno registrato uno score di 63 colpi (-8), davanti al sudafricano Jayden Schaper (-7), mentre in quarta posizione figurano il danese Jacob Skov Olesen e il sudcoreano Wooyoung Cho (-6). Più indietro al sesto posto il norvegese Kristoffer Reitan, l’inglese Jamie Rutheford, lo svedese Christofer Blomstrand e il francese Adrien Saddier (-5). Buon inizio di Renatoche si trova nel gruppo in decima posizione con 67 colpi (-4) ed è il miglior azzurro.IL RACCONTO DELRound senza bogey per i primi due della classe.