Oasport.it - Golf, Hebert e Parry al comando del Magical Kenya Open dopo il primo giro. Bene Paratore e De Leo

isti del DP World Tour tornano a dare spettacolouna settimana di pausa dando il via al(montepremi 2.5 milioni di dollari). L’evento nato nel 1967 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo, Challenge Tour e Safari Circuit, è ormai divenuto un must delafricano che attrae diversi tra i migliori partecipanti del circuito del Vecchio Continente. Al termine della prima tornata guidano la leaderboard il francese Benjamin Herbert e l’inglese John.Il tandem di testa comanda con lo score complessivo di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul sudafricano J.T. Schaper. Quarti con il punteggio di -6 il danese Jacov Skov Olesen ed il sudcoreano Wooyoung Cho. -5 e sesta posizione per lo svedese Christofer Blomstrand, per il norvegese Kristoffer Reitan, per il transalpino Adrien Saddier ed infine per l’inglese Jamie Rutherford.