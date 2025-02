Lapresse.it - Golf, Global Report: Pga Tour si adatta a nuove sfide, cresce il femminile

Il mondo delprofessionistico sta cambiando rapidamente, con il PGAall’avanguardia nell’innovazione emento. Secondo l’ultimodi SportBusiness, lo sport si sta evolvendo per incontrare novità,e opportunità sulla scia dei recenti sconvolgimenti., le mosse strategiche del PGAIl rapporto mostra le mosse strategiche del PGAper garantirne il futuro, compreso il lancio del PGA Enterprises e gli sforzi per aumentare le entratei dei diritti mediatici. Queste iniziative arrivano durante le trattative in corso delcon LIV, una situazione che tiene con il fiato sospeso broadcaster, sponsor e tifosi. John Smith, CEO di PGA Enterprises, afferma: “Siamo in un momento cruciale per il. Ci stiamo concentrando sulla crescita sostenibile e l’entusiasmo di nuovo pubblico attraverso nuovi formati e partnership”.