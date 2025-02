Ilrestodelcarlino.it - Golf eHybrid, la sportività è più sostenibile

È l’auto sportiva e accessibile per antonomasia, amata da tutti coloro che desiderano un’auto dalle ottime prestazioni e un prezzo non troppo elevato. Nata negli anni Settanta, laha fatto le fortune della Volkswagen, ed era soltanto questione di tempo prima che alle classiche motorizzazioni benzina e Diesel si affiancasse una versione ibrida. Ed è così che nel 2024 è stata presentata la nuova Volkswagen, vettura plug-in in grado di combinare l’efficienza elettrica con la potenza del motore a benzina. La motorizzazione è il tema che interessa maggiormente gli appassionati. Laè disponibile con due motorizzazioni plug-in da 204 e 272 cavalli (la GTE). Il motore a benzina 1.5 TSI è progettato per supportare il motore elettrico, migliorando l'efficienza complessiva e i consumi.