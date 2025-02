Zonawrestling.net - Goldberg: “Nel 2025 disputerò il mio ultimo match, credo in estate”

Ormai da tempoha tutta l’intenzione di tornare sul ring per disputare unprima di appendere per sempre gli stivali al chiodo. Ricordiamo come “Da Man” ha in diverse occasioni espresso frustrazione nei confronti di Vince McMahon reo, secondo lui, di avergli promesso undi ritiro salvo poi non mantenere la promessa.“Mi sto preparando”Parlando durante il proprio podcast “CarCast”,ha confermato che in questotornerà sul ring per un. L’Hall Of Famer ha reso noto che si sta preparando sottoponendosi anche a trattamenti con le cellule staminali e che il piano è lottare inanche se al momento non è chiaro quando di preciso: “Avrò unin. Non so ancora quando esattamente. Mi sto preparando. Ho 58 anni e dovrò stare in ‘mutande’ davanti a tanta gente.