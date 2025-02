Godzilla e Kong | il sequel si avvarrà di diversi nuovi personaggi umani

Leggi su Cinefilos.it

: ilsidi “”Prima della sua apparizione nell’atteso 28 anni dopo, una delle star dell’attesodi Danny Boyle è stata scritturata per un ruolo chiave nel prossimo seguito didella Legendary Pictures. Come riportato da The Hollywood Reporter, si tratta di Jack O’Connell, attore noto per i suoi ruoli in Unbroken nel ruolo di Louis Zamperini, Ferrari nel ruolo di Peter Collins e SAS: Rogue Heroes nel ruolo di Paddy Mayne, e sarà anche protagonista dell’horror vampiresco I Peccatori di Ryan Coogler nel ruolo del vampiro Remmick.O’Connell andrà dunque ad affiancare Dan Stevens, già visto nel franchise proprio nel precedente– Il Nuovo Impero (qui la nostra recensione), nel ruolo del veterinario dei kaiju Trapper Beasley.