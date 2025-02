Laverita.info - Gli Usa rilanciano l’arma dei dazi: «Un 25% su farmaci, chip e auto»

Misura in vigore dal 2 aprile. L’Italia sarebbe particolarmente penalizzata dalle sanzioni sui medicinali, settore chiave per il nostro export. Ma la minaccia può essere una mossa di Trump per aprire la trattativa.