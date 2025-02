Gli Usa bacchettano ancora Zelensky | Taccia e firmi l’accordo sulle terre rare E il feeling Trump-Putin ora sbarca pure all’Onu

Leggi su Open.online

I colloqui con Mosca senza Kiev, le accuse – pesantissime – al presidente ucraino Volodymyr. E ora il rifiuto di definire la Russia come “aggressore” e di firmare una risoluzione Onu che chieda il ritiro delle truppe di Vladimirdall’Ucraina. Cui fa coppia la proposta di alleggerire le sanzioni, che da anni limitano le capacità economiche (e quindi militari) del Cremlino, per «porre fine a questo conflitto molto rapidamente e questo potrebbe essere uno dei modi». Gli Usa di Donaldprocedono a tappe forzate nel processo di ribaltamento dello schema sul conflitto russo-ucraino. Un cambio di passo radicale, che va forse perfino oltre le attese rispetto a quanto promesso nella dura campagna elettorale contro Joe Biden e la sua politica di sostegno a Kiev. I colloqui trae Kellogg, due diverse versioniIl sostegno insindacabile a Volodymyrsi è trasformato da ieri in esplicite accuse di «dittatura».