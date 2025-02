Fanpage.it - Gli tolgono la mandibola ma non aveva nessun tumore, l’avvocato: “Ora ha mezzo volto paralizzato”

Leggi su Fanpage.it

Fabrizio ha presentato una denuncia dopo aver scoperto di non aver avuto. Ora spera di riuscire a rintracciare la persona che non ha ricevuto la diagnosi per lo scambio di vetrini.