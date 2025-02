Ilgiorno.it - Gli studenti ridisegnano il borgo. Piazza e biblioteca firmati dal Poli

di Lesmo disegnate con iltecnico. Sara Dossola ingaggia il prestigioso ateneo milanese per dare forma a uno dei progetti più delicati e al centro delle polemiche da anni. La sindaca punta tutto su qualità e condivisone. Così 50si sono già messi a osservare gli esterni dell’ex scuola elementare di via IV Novembre eDante, primo passo della collaborazione fra il Comune e il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura dell’università in vista dell’opera. Ad accompagnarli, Elisabetta Ginelli, docente e lesmese: "I ragazzi lavoreranno a proposte e spunti". Un intervento che ha l’obiettivo di trasformare questo spazio "nella casa di tutti". "Il progetto è un’opportunità unica per i giovani, impegnati in un processo creativo e formativo per riflettere su come i due ambiti dovranno interagire – spiega la prima cittadina –.