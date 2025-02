Ilgiorno.it - "Gli straordinari? Si fanno volontariamente"

Leggi su Ilgiorno.it

"Gli? Quelli che le persone richiedono e accettano volontiariamente e poi cicausa?". Queste le prime parole di Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, quando gli si chiede della sentenza del giudice del lavoro riportata già lunedì, quella che l’11 febbraio ha condannato la stessa azienda di trasporto a risarcire 16 conducenti di superficie per il "danno da usura psico-fisica" provocato loro proprio da un eccesso diin un arco temporale che va dal 2008 al 2022. La sentenza non è ancora definitiva e lo stesso Giana non esclude di impugnarla: "Stiamo valutando il da farsi, quando avremo le motivazioni della sentenza, le leggeremo e valuteremo. Ma non siamo preoccupati". Fatta questa premessa, l’amministratore delegato di Atm, anche a fronte di quanto emerso nei giorni scorsi a proposito del ricorso alle ore di lavoro extra a fronte anche delle note carenze di personale, precisa quanto segue: "Loo è parte integrante dell’organizzazione del lavoro.